A teatro, le dittature di Canetti e l'Apologia della Pozzi

ROMA, 29 GEN - "La commedia della vanità" del Premio Nobel Elias Canetti secondo Claudio Longhi, con Fausto Russo Alesi; "Ghost Il Musical" per Federico Bellone; e Antonello Piroso con "I nostri primi, splendidi 60 anni", tutti a Roma. E poi Filippo Timi nel suo "Skianto", tra Milano e Torino; Elisabetta Pozzi in "Apologia" dell'anglosassone Alexi Kaye Campbell, diretta da Andrea Chiodi, a Napoli; e Simone Cristicchi nel "Manuale di volo per uomo", a Genova: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end. (ANSA).