A S. Cecilia Brunello e Bach, i capolavori per violoncello

ROMA, 28 GEN - Secondo appuntamento, mercoledì 29 gennaio (ore 20:30, Auditorium Parco della Musica), con il violoncellista Mario Brunello che a Santa Cecilia sta presentando l'esecuzione integrale delle sei Suites per violoncello, delle tre Sonate e delle tre Partite per violino composte da Bach facendo precedere in ogni concerto la spiegazione dei brani scelti. Il musicista di Castelfranco Veneto, considerato tra i massimi interpreti contemporanei della letteratura violoncellista, proporrà la Partita per violino n. 1 e la Partita per violino n. 3, eseguite su violoncello piccolo, strumento che assomiglia a un violoncello, ma accordato come il violino, molto di moda negli anni Venti del Settecento ma scomparso quasi del tutto verso la fine dello stesso secolo. Il programma sarà completato dalla Suite per violoncello n. 6. Mario Brunello suona un prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento al quale affianca negli ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde per il quale ha sviluppato un profondo interesse. Nello scorso autunno l'etichetta Arcana ha pubblicato la sua nuova incisione al violoncello piccolo delle Sonate e Partite di Bach per violino solo, che inaugura la "Bach Brunello Series". (ANSA).