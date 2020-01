Parma celebra il 119/o anniversario della morte di Verdi

PARMA, 27 GEN - Il 119/o anniversario della morte di Giuseppe Verdi è stato celebrato con una cerimonia commemorativa davanti al monumento dedicato al maestro, in piazza della Pilotta, presenti il presidente del Teatro Regio Federico Pizzarotti e il direttore generale Anna Maria Meo. "E' un anniversario importante - ha detto il sindaco - quello che celebriamo ogni 27 gennaio e nel 2020 è ancora più sentito: un momento che ci permette anche di riflettere sui valori che le opere di Verdi continuano a trasmetterci". "In questo anno cruciale per Parma come Capitale Italiana della Cultura - ha sottolineato Meo - desideriamo ancor più valorizzare e mettere in evidenza l'eccellenza artistica del maestro". La presidente di Parma Lirica, Patrizia Monteverdi, in rappresentanza di tutti i gruppi e le associazioni musicali cittadine, ha introdotto il momento musicale conclusivo: il 'Va', pensiero' interpretato dal Coro del Teatro Regio e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma. (ANSA).