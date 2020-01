Biagio Antonacci verso Sanremo, nuovo video su Sky

ROMA, 26 GEN - Biagio Antonacci verso Sanremo. L'indiscrezione è riportata dalla Gazzetta del Sud, secondo la quale il cantautore dovrebbe essere uno dei superospiti del Festival targato Amadeus. Intanto arriva oggi su Sky in anteprima il video del nuovo singolo di Antonacci 'Ti saprò aspettare', un brano interamente scritto dal cantante ed estratto dall'album 'Chiaramente visibili dallo spazio', pubblicato il 29 novembre per Iris/Sony Music. Un'intensa ballad che impreziosisce il suo nuovo lavoro, mette in mostra la sua indiscussa capacità di tratteggiare profili con parole e immagini che diventano di tutti, merito di una lente d'osservazione profondamente umana e meravigliosamente imperfetta. L'uscita del brano è accompagnata dal video, nato da un'idea di Antonacci e diretto da Mauro Russo, che vede la partecipazione straordinaria di Gigi Buffon. Il video andrà in onda in esclusiva su Sky Uno oggi alle 19 e 23.20 e sarà programmato anche su Sky TG24 e Sky Sport. Raddoppiano, inoltre, gli appuntamenti del tour stanziale, saranno infatti 20 gli spettacoli inediti del tour stanziale del cantautore al Teatro Carcano di Milano che, dal 29 settembre permetteranno di conoscerlo in una veste più raccolta e personale per presentare dal vivo il disco 'Chiaramente visibili dallo spazio'. (ANSA).