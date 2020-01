Greggio 'padrino' di 'Los Angeles, Italia 2020'

NAPOLI, 25 GEN - Sarà Ezio Greggio il 'padrino' di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival (2-8 febbraio), classico appuntamento del cinema italiano al Teatro Cinese di Hollywood alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 9), promosso dall'Istituto Capri nel Mondo. ''Mai in passato a ricoprire questo incarico era stato un attore - ricorda Tony Renis, presidente onorario del Festival -. Ma Ezio oltre ad un meritatissimo 'Excellence Award', per essere uno dei re della commedia, meritava anche questo riconoscimento essendo un habitué di Hollywood con alcuni dei suoi film girati proprio qui con tanti grandissimi della commedia USA come Mel Brooks, Leslie Nielsen, Dom De Louise, Billy Zane, Martin Balsam, Shelley Winter, Rudy De Luca, John Astin. Nonché nei suoi film da regista con camei di John Landis, John Carpenter, Joe Dante". Greggio riproporrà alcuni sui film (Killer per caso, Il papà di Giovanna e Box Office 3D) e presenterà recenti commedie di amici e colleghi a cominciare da 'Odio l'estate' di Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo (in uscita italiana il 30 gennaio). Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, il sostegno del Mibact (Dg Cinema e Audiovisivo) e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Erntertainment, Consolato Generale,Ice e Istituto Italiano di Cultura, il festival Los Angeles, Italia 2020 sarà presieduto dai premi Oscar Gabriele Salvatores e Nick Vallelonga e ospiterà Remo Girone (coprotagonista di Lemans66 in corsa per l'Academy Award), Franco Nero, Francesca Archibugi, Elisa Amoruso con Chiara Ferragni. E per la musica Clementino, Valeria Altobelli e Gianluigi Lembo. (ANSA).