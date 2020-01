Ospiti Gente de Zona e Romina Jr con Al Bano e Romina

ROMA, 24 GEN - Insieme ad Al Bano e Romina, che tornano all'Ariston con un inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio dopo 25 anni, secondo indiscrezioni, ci sarà anche la figlia Romina Junior, di cui Romina era incinta nell'87 quando la coppia era in gara al Festival. La famiglia riunita sarà ospite della prima serata, martedì 4 febbraio. Sembra confermata anche la presenza del gruppo cubano Gente de Zona, che porteranno all'Ariston il reggaeton. I Gente de Zona hanno raggiunto la notorietà grazie a collaborazioni con Enrique Iglesias (nel singolo del 2014 Bailando) e Marc Anthony con il quale pubblicano i singoli La Gozadera ("miglior canzone tropicale" ai Latin American Music Awards) e Traidora. Hanno duettato anche con Jennifer Lopez (Ni Tú Ni Yo nel 2017), con Laura Pausini (Nadie ha dicho (remix) nel 2018), Kylie Minogue (Stop Me from Falling, 2018) e Il Volo (Noche Sin Día, 2018). (ANSA).