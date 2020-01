Madonna col bastone, nuovo stop a tour

NEW YORK, 24 GEN - I problemi al ginocchio costringono Madonna all'uso del bastone e a cancellare un'altra tappa di Madame X a Lisbona. Lo rivela lei stessa pubblicando un video su Twitter in cui si mostra mentre a fatica sale due rampe di scale. "A Lisbona - si legge nel tweet - dove Madame X ha iniziato il suo viaggio. Grazie a Dio per il bel bastone vintage e tutti i grazie a Dino e Vittoria e agli straordinari musicisti che sono venuti". E' la seconda data a Lisbona che la popstar ha dovuto cancellare per problemi fisici. Mentre sale le scale appoggiandosi anche alla ringhiera, si sente Madonna dire, 'Santo cielo, ancora scale'. Le scale sono quelle della sua abitazione nella capitale portoghese. Poi entra nel soggiorno dove l'aspettano diversi musicisti a amici e dove Madonna ricorda come è nato Madame X. Poi segue un'esibizione musicale da parte di altri musicisti". Da quando sono iniziati i guai al ginocchio, sono state cancellate nove date del tour. La fine di Madame X è prevista per marzo 2020. (ANSA).