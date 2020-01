Alberto Urso vola a Londra, duetto con Katherine Jenkins

ROMA, 23 GEN - Il 30 gennaio il tenore polistrumentista Alberto Urso, in procinto di affrontare la gara al 70/o Festival di Sanremo con il brano "Il Sole ad Est" e con la cover "La voce del Silenzio" in duetto con Ornella Vanoni, volerà a Londra per raggiungere il mezzo soprano di fama mondiale Katherine Jenkins. La star gallese che unisce sapientemente musica pop a musica classica (unica star classica ad avere su 13 album 13 vette in classifica) lo ha chiamato a duettare con lei in un brano del suo nuovo progetto. (ANSA).