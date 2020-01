Scala:piace in Germania Beethoven italiano della Filarmonica

COLONIA, 23 GEN - Otto minuti di applausi e pubblico in piedi: mentre Riccardo Muti veniva applaudito con la sua Chicago Symphony Orchestra alla Scala, in contemporanea il suo successore a direttore musicale del teatro milanese, Riccardo Chailly ha ricevuto a Colonia un' accoglienza a dir poco calorosa con una doppia standing ovation (prima e dopo il bis). È iniziato così il tour della Filarmonica che toccherà Anversa, Essen, Lussemburgo con finale a Parigi. Nella Kolner Philharmonie, a meno di 30 km dalla casa natale di Beethoven, Chailly e la "sua orchestra italiana" (definizione del programma di sala) hanno offerto una lettura vibrante e non scontata dell'Overture di Egmont, dell'ottava e della quinta. Una scelta coraggiosa considerando quanto è conosciuta la quinta sinfonia. Bis con l'overture di Prometheus. La tournée dedicata a Beethoven avrà nuove tappe tedesche in primavera mentre il 1 giugno Chailly e la Filarmonica eseguiranno la Nona per i 100 anni dalla nascita di Giovanni Paolo II a Varsavia.(ANSA).