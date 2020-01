Musica: un omaggio a Marco Stroppa apre 'Assoli' a Roma

Paolo Petroni ROMA, 23 GEN - ''Assoli'', sei appuntamenti con il nuovo virtuosismo e la musica d'oggi per la quinta edizione di questa rassegna dell'Accademia Filarmonica Romana, che si apre venerdì 24 gennaio, alla Sala Casella nella sede della Filarmonica in Via Flaminia con un concerto-omaggio a Marco Stroppa, compositore fra i primi ad aver approfondito la musica elettronica, studioso di informatica, scienze cognitive e intelligenza artificiale. Nato nel 1959, appartiene alla prima generazione di compositori che hanno imparato ad usare il computer da studente al Conservatorio, considerandolo, alla stregua degli strumenti della nostra tradizione musicale, un mezzo di composizione normale. Nel 1996, ha ricevuto il premio di composizione del Festival di Pasqua di Salisburgo, nel 1999 è stato il primo compositore italiano ad essere nominato professore di composizione alla Hochschule di Stoccarda, quindi al Conservatoire National Supérieur di Parigi. La rassegna prosegue il 7 febbraio con due concerti speculari dedicati alla chitarra, classica ed elettrica, con Giuseppe Mennuti e Francesco Palmieri, e il 6 marzo con due concerti sulle percussioni, a suono determinato e indeterminato (con Domiziana Del Mastro, Luca Caliciotti e Luca Giacobbe). L'ultimo appuntamento il 27 marzo presenta numerosi brani per il duo flauto-chitarra eseguiti da Andrea Biagini (flauto) e Luigi Sini (chitarra) con un omaggio ai novant'anni di Luis De Pablo e gli ottanta di Marcello Panni con due loro nuove composizioni in prima assoluta, cui si unisce anche una prima assoluta di Lucio Gregoretti. A eseguire il 24 la musica di Stroppa, alternandola a quella del compositore ungherese György Kurtág (1926), per cui Stroppa nutre profonda ammirazione e interesse, sarà il pianista olandese Erik Bertsch. (ANSA).