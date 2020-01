Scala: Muti torna al Piermarini e dà lezioni di armonia

MILANO, 23 GEN - "Ci vuole armonia per stare insieme in una società in maniera civile. Una cosa che chi ha governato questo Paese non ha sempre tenuto conto non dico adesso, ma da diverse generazioni". E' il messaggio che Riccardo Muti ha trasmesso ai bambini della scuola elementare di Milano "Sorelle Agazzi", uno dei 10 istituti coinvolti nel progetto 'La Scala fa Scuola. Un Coro in Città', che ieri sera alla Scala erano presenti al concerto della Chicago Symphony Orchestra, diretta appunto dal Maestro. Il concerto è parte della 34/a tournée in Europa della grande orchestra americana di cui il Maestro Muti è Direttore musicale dal 2010. Al Piermarini, da cui mancava dal 2017, Muti è stato accolto con grande affetto e calore. Intensi applausi gli sono stati tributati e grida di 'bravo', al suo ingresso, al termine della prima parte e alla fine del concerto, che ha presentato l'ouverture di Der fliegende Holländer di Richard Wagner, la Sinfonia Mathis der Maler di Hindemith e la Sinfonia n. 3 di Prokof'ev. (ANSA).