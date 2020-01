Musica: Bastianich, da restaurant man a rocker in tour

MILANO, 23 GEN - Da restaurant man e volto tv a rocker, Joe Bastianich ha dato il via al tour di presentazione del suo album 'Aka Joe' ieri sera allo Zio Live Music Club di Milano con lo show di musica, aneddoti, parole e ricordi "New York Stories". In questo spettacolo, Joe Bastianich svela la sua parte più intima e si racconta nei panni di musicista. Il lavoro, registrato a Los Angeles, esplora diversi generi come l'alternative rock, l'alternative country e l'American music, con sonorità legate al rock-blues e al funky. "La musica per me rappresenta l'espressione più pura, l'emozione più vicina al cuore. In questo album - racconta l'ex volto di Masterchef - ho raccolto l'essenza più vera della mia vita, quella più intima, tra passioni, paure, ambizioni e amore. Racconta molto di me, di ciò che sono, che ho fatto e che farò. È la mia rivelazione più personale e inedita". (ANSA).