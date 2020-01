Cinema: Ferrara Film Corto dedicato a cambiamento climatico

FERRARA, 22 GEN - È dedicata alle tematiche del cambiamento climatico la terza edizione del 'Ferrara Film Corto 2020', festival nazionale di cortometraggi organizzato dalla Ferrara Film Commission, dal 28 gennaio all'1 febbraio in sala Estense. Sono 17 i corti in concorso, che saranno valutati e premiati da una giuria di esperti. Oltre alla collaborazione con il Roma Film Corto, del quale sarà proposta una selezione di cortometraggi, è in programma nella giornata conclusiva una tavola rotonda su 'Essere filmaker', coordinata dal direttore artistico del festival Paolo Micalizzi, per porre l'attenzione sugli autori di cortometraggi e metterli in contatto con realtà che possano favorire la loro opera creativa e produttiva. Saranno inoltre proiettati i lungometraggi 'Baraka' di Ron Fricke, 'The Human Element' di Matthew Testa e 'Una gita a Roma' di Karin Proia (tra gli attori Claudia Cardinale e Philippe Leroy) in anteprima per Ferrara. Karin, madrina del Festival, ha recitato nella serie tv 'Boris'.(ANSA).