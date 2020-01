Cinema: Ferrara Film Festival premia Haber alla carriera

FERRARA, 21 GEN - L'attore Alessandro Haber riceverà il Premio alla Carriera in occasione della quinta edizione del Ferrara Film Festival (28 marzo-5 aprile), in un evento pre-festival in programma il 21 marzo con altri personaggi del cinema nazionale. "Alessandro Haber - spiega il direttore del Festival, Maximilian Law - è un professionista ammirevole sia in campo cinematografico che teatrale; la cosa meravigliosa è che mantiene una straordinaria carica di vitalità positiva, in linea con l'energia del nostro Festival. La carriera di Alessandro, ne sono certo, andrà avanti ancora molto a lungo e sono orgoglioso di potergli assegnare il primo riconoscimento della nostra quinta edizione del Festival". Haber ha interpretato oltre cento film, nell'arco di una carriera iniziata alla fine degli anni '60, che lo ha visto protagonista o coprotagonista in pellicole dirette dai più grandi registi italiani, da Bertolucci a Pasolini, da Monicelli ad Avati, e ancora Bellocchio, Pieraccioni, Moretti, Salvatores e Tornatore. (ANSA).