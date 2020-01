Nicola Piovani, chi ruba poesie è un ladro

BRUXELLES, 20 GEN - "Chi ruba poesie è un ladro, come il ladro di biciclette. Quando ci sarà la discussione sul recepimento della direttiva sul copyright in Parlamento, faremo quel che potrà essere utile a difendere un principio: l'opera dell'ingegno, l'opera spirituale deve essere rispettata quanto l'opera manuale, quanto il prodotto materiale". Così il pianista, compositore e direttore d'orchestra Nicola Piovani, in un'intervista all'ANSA, ribadisce l'impegno degli autori e musicisti affinché la normativa europea approvata lo scorso anno diventi legge anche in Italia. E avverte che la questione riguarda soprattutto la tutela del lavoro - e quindi del futuro - dei giovani creativi, cioè coloro che oggi sono meno tutelati. Piovani è stato tra i primi firmatari dell'appello rivolto ai parlamentari europei alla vigilia del voto decisivo. "Ricordo l'emozione quella mattina, a Strasburgo, quando la direttiva è passata per quattro voti, un soffio, uno scampato pericolo. Il diritto d'autore è stato una conquista della rivoluzione francese; conquista che ora, curiosamente, viene messa in discussione dalla rivoluzione digitale". Non si tratta di una battaglia per difendere i privilegi di pochi musicisti famosi. La questione coinvolge e riguarda soprattutto i giovani. "I grandi autori si possono proteggere con contratti e con avvocati", spiega Piovani. "I giovani emergenti, gli aspiranti poeti devono invece poter contare su un compenso automatico e non arbitrario, stabilito per legge". (ANSA).