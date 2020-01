Cinema: Steve Della Casa racconta set d'autore di Torino

TORINO, 20 GEN - Il Salotto Buono - In omaggio a Torino capitale del cinema 2020 - inaugura il nuovo anno domani con un appuntamento speciale di Aperitivo & Cinema in Salotto, ciclo di incontri condotti da Steve Della Casa, critico cinematografico e voce del programma cult di Radio3 Rai Hollywood Party. Della Casa racconta questa volta 'Torino e i suoi set d'autore', con sequenze, curiosità, storie e aneddoti di backstage di film girati nella nostra città che hanno fatto entrare le location sabaude nell'immaginario universale: da Profondo rosso di Dario Argento a La donna della domenica di Comencini passando per Banditi a Milano di Lizzani, La seconda volta di Nanni Moretti e molti altri. Il Salotto Buono è uno spazio per eventi privati "come a casa" nel cuore di Torino, creato dalla interior designer e stylist Isabella Giunto. (ANSA).