Sorpresa in metro Ny, Awkwafina fa annunci

NEW YORK, 17 GEN - 'Questa è la 103ma Strada-Corona Plaza e non è dove si fa la birra'. Un insolito annuncio con una voce nota ha sorpreso I pendolari sulla Linea 7 della metropolitana di New York. E' quella di Awkwafina che per sponsorizzare il suo nuovo show 'Nora From Queens' per una settimana renderà più leggero il viaggio lungo il percorso della linea che collega il Queens a Manhattan. La rapper e attrice, all'anagrafe Nora Lum, quindi alternerà l'annuncio delle fermate con alcune battute, ad esempio, "Questa è Hudson Yards-34ma Strada e spero che vi piaccia l'architettura strana". E' la prima volta in assoluto nella storia del sistema dei trasporti di New York (Mta) che un annuncio pre-registrato viene usato per uno spot oppure che vengono aggiunte delle battute. Mta non ha rivelato quanto incasserà dallo spot ma spera che per il futuro ci siano altre opportunità di unire gli annunci di servizio a sponsorizzazioni. "Stiamo esplorando modi nuovi e diversi per generare introiti - ha detto Sarah Mayer a capo della divisione del servizio ai clienti - ma anche per sorprendere e dilettare i pendolari". (ANSA).