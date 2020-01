Cinema: coproduzione internazionale nuovo film Edoardo Leo

ROMA, 17 GEN - "Lasciarsi un giorno a Roma", il nuovo film di Edoardo Leo, sarà una coproduzione internazionale: l'avvio delle riprese è previsto a marzo. Lo rende noto la Lucisano Media Group annunciando di aver siglato un accordo con Neo Art Producciones, società spagnola con sede a Barcellona. Il film sarà inoltre coprodotto e distribuito da Vision Distribution. Dopo successi come "Buongiorno papà" (2013), "Noi e la Giulia" (2015) e "Che vuoi che sia" (2016), Edoardo Leo torna dietro la macchina da presa con una commedia romantica che racconta quanto sia complicato lasciarsi dopo tanti anni di convivenza, ma senza perdere lo sguardo ironico e disincantato che contraddistingue il suo cinema. "L'accordo con Neo Art Producciones rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia di internazionalizzazione della nostra linea editoriale", ha commentato Federica Lucisano, Amministratore delegato di Lucisano Media Group. "Grazie a collaborazioni come questa non puntiamo soltanto a un ampliamento della capacità produttiva, necessario per restare al passo con le richieste di un mercato in continua crescita, ma anche a dare un taglio sempre più internazionale al nostro peculiare modo di intendere, vivere e fare cinema, ampliando gli sbocchi commerciali delle nostre opere. Siamo convinti - ha aggiunto - che in quest'ottica un film come 'Lasciarsi un giorno a Roma' potrà regalarci importanti soddisfazioni". (ANSA).