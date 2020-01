S. Cecilia, Pappano e Janine Jansen

ROMA, 15 GEN - Il maestro Antonio Pappano e la violinista Janine Jansen, in scena giovedì 16 gennaio nel concerto per la stagione sinfonica dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia (alle 19:30 all' Auditorium Parco della Musica, repliche venerdì 17 alle 20:30 e sabato 18 alle 18). Sir Tony e la solista olandese, che hanno stretto da tempo un legame artistico con spettacoli, tournèe e registrazioni discografiche, proporranno il Concerto per violino e orchestra di Felix Mendelsshon, uno dei massimi capolavori del compositore tedesco. Pappano e l' Orchestra presenteranno poi un'opera eseguita assai raramente, l'Ouverture da Re Stefano di Beethoven, musica di scena composta nel 1811 per il dramma König Stephan di August von Kotzebue. L' esecuzione del brano del genio di Bonn è la prima di una lunga serie di proposte previste dall' Accademia Nazionale nel corso del 2020 per l'omaggio al grande compositore nel 250/mo anniversario della nascita. Il programma della serata si chiuderà con la Prima Sinfonia 'Primavera' di Schumann, la cui prima esecuzione avvenne a Lipsia il 31 marzo 1841 proprio sotto la direzione di Mendelssohn. Con lo stesso programma Pappano e l'Orchestra di Santa Cecilia, accompagnati da Janine Jansen, saranno in tournèe in Germania dal 20 al 25 gennaio. (ANSA).