Morta 'Agnese delle cocomere', Lucio Dalla le dedicò pezzo

BOLOGNA, 13 GEN - Lucio Dalla le dedicò un pezzo, 'Agnese delle cocomere', nell'album 'Luna Matana' del 2001: a 93 anni è morta Agnese Lelli, una delle figure più note di Bologna, titolare per molti anni di un chiosco in piazza Trento e Trieste (ora gestito dal figlio e dai familiari) aperto fino a tarda notte d'estate e frequentato da artisti e sportivi. Non solo Dalla, ma anche Morandi, Guccini, Carboni, Cremonini, Antonacci, gli Stadio, i calciatori del Bologna, a volte Vasco Rossi, come testimoniano le tante foto di un album dei ricordi visibile anche in rete, e politici come l'ex sindaco Giorgio Guazzaloca. "Di nuovo insieme, ciao mitica Agnese", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale (ora 'drink, fruit & food') accompagnato da una foto che ritrae assieme Dalla, scomparso quasi otto anni fa, e Agnese. Tanti i like e i messaggi di cordoglio. I funerali sono in programma giovedì mattina in Certosa. (ANSA).