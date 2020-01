Musica: non solo dance, ecco 'Living to live again'

ROMA, 13 GEN - L'atmosfera pura delle street e dei club newyorkesi in perfetto stile East Coast, con un mix di sound tutti da ballare. Arriva in radio 'Living to live again', il singolo dal mondo clubbing di The Beautiful Sinners, che è il nuovo progetto discografico ideato dal giovane producer italiano Manfredi Barbarossa, ispirato al suo EP del 2017 ("Beautiful Sin"), pubblicato dall'etichetta Midi Mood Records con la collaborazione della cantante Sanna Hartfield e del bassista Mauro Pepe. Alcune delle sue precedenti produzioni sono state remixate da Dj come Martin Roth, Alex Dimou, Moodymanc, Tevo Howard e supportate da Joachim Garraud, producer di David Bowie, Kilye Minogue, Culture Club e da Tom Findlay dei Groove Armada. The Beautiful Sinners strizza l'occhio al mercato internazionale basandosi sulla contaminazione di sonorità che vanno dalla deep house, alla chillout fino all' hip-hop. 'Living To Live Again' è la prima release del brano con il featuring del cantante statunitense Curtis Clark Jr, attualmente anche produttore per tv e cinema di colonne sonore. Il brano è nato per rievocare uno stile musicale come l'house vocale non solo da ballare, ma anche da poter ascoltare in radio. Alla versione radio-edit di 'Living to live again' si aggiungeranno anche alcuni remix del brano realizzati da alcuni nomi di punta del panorama dance-oriented italiano. (ANSA).