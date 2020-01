Archibugi e Amoruso, eccellenze a Hollywood

ROMA, 12 GEN - Francesca Archibugi ed Elisa Amoruso riceveranno il premio ''LA Italia Excellence Award 2020'' domenica 2 febbraio, giornata inaugurale di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Festival. Le due registe, insieme a Gabriele Salvatores e a Chiara Ferragni, saranno tra gli ospiti della 15/a edizione dell'happening del cinema e dell'audiovisivo italiani a Hollywood promosso dall'Istituto Capri nel mondo con il patrocini del ministero degli Affari Esteri, il sostegno del Mibact (Dg Cinema e Audiovisivo) e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, Medusa, Iervolino Erntertainment. Nonché del Consolato Generale, l'Ice e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. LA Italia 2020, la kermesse che precede la notte degli Oscar e che coinvolge il Gotha dell'industria globale al Chinese Theatre nel momento più caldo dello showbiz, quest'anno festeggerà, con una retrospettiva, gli 80 anni dell'attore Al Pacino. E sarà teatro della sfida diretta tra Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) e Martin Scorsese (The Irishman). Ad annunciare l'omaggio ''losangelino'' alle due registe italiane, Marina Cicogna, vice-presidente onoraria della manifestazione che dice: 'E' un bel momento per il cinema italiano al femminile ed a LA Italia avremo modo di apprezzare l'ultimo film della Archibugi 'Vivere' e le prime due opere della Amoruso 'Chiara Ferragni - Unposted' (documentario campione d'incassi 2019) ed il film 'Bellissime' che decretano Elisa tra i principali talenti del cinema italiano made in Italy''. Tra gli altri artisti attesi a LA Italia 2020, Franco Nero, i premi Oscar Nick Vallelonga (Green Book), Mira Sorvino (Mighty Aphrodite), Bobby Moresco (Crash), Barry Morrow (Rain Man) insieme a Diane Warren, Eli Roth, David O. Russell e Robert Davi e Maylin Aguirre. (ANSA).