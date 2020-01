Paola Iezzi, esce il brano 'Ltm' feat. Myss Keta

ROMA, 12 GEN - Si intitola 'LTM' il nuovo singolo di Paola Iezzi, con il featuring della rapper e performer italiana Myss Keta. Le due artiste erano già apparse insieme sul palco dello scorso 'Pride' di Bologna, in qualità di madrine della manifestazione. Successivamente Paola, invitata da Myss Keta, ha preso parte, come guest, alle riprese del video de 'Le ragazze di Porta Venezia - The Manifesto'. Ascoltando il brano, che nasce dalla collaborazione di Paola Iezzi con Myss Keta, Dario Pigato, Simone Rovellini, e Stefano Riva, che è anche il giovane produttore del pezzo, si scopre che 'Ltm' è l'acronimo di "La Tua Mamma". La traccia, di ambientazione esotica con echi caraibici, si struttura su un serrato beat reggaeton, sul quale risuonano armonie e strumenti tipici delle foreste sudamericane come il kuisi o gaita colombiana, un tipico strumento a fiato, ricavato dallo stelo di un cactus e utilizzato soprattutto per suonare la cumbia. Utilizzando l'espediente dell'ironia e la figura della "mamma" come metafora, Paola, supportata dal featuring di Myss Keta, parla della donna di oggi e della donna del futuro. Una donna che non ha più paura dei propri "poteri", della propria femminilità e avvenenza e delle proprie ambizioni. (ANSA).