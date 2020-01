2020 super animato, da Soul ai Minions

ROMA, 05 GEN - Il 2020 si presenta come l'anno dei ritorni per quanto riguarda l'animazione: con ben due film Pixar, Soul e Onward, e le nuove avventure di paladini dei bambini molto amati anche dai grandi, come i Minions, Spongebob, i Croods, i Trolls e Scooby-Doo. Dopo il trionfo di Frozen II, la Disney punta invece su una nuova principessa (o meglio guerriera), con Raya e the last dragon. C'è da scegliere anche per chi ama gli anime, fra gli altri, con la caccia al tesoro di Lupin III - The first (27 febbraio) il gattone spaziale blu di Doraemon: Nobita alla scoperta della Luna, i profondi viaggi emotivi di Her blue Sky e Hello World. Non manca l'animazione italiana in Cgi con Trash di Francesco Dafano e Luca Della Grotta, fiaba on the road su oggetti considerati ormai inutili, che aspirano a una seconda vita. Unisce animazione e live action l''adventure movie (in uscita il 20 febbraio) Il richiamo della foresta di Chris Sanders, con Harrison Ford, dal classico di Jack London. (ANSA).