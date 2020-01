Il 2020 del cinema italiano, da Amelio a Moretti

ROMA, 03 GEN - Parte bene il cinema italiano nel 2020 con TOLO TOLO di Checco Zalone che sbanca al box office e in due giorni di programmazione sfiora i 14 milioni di euro. Quest'anno l'Italia vedrà scendere in campo, tra i tanti film annunciati, autori come Gianni Amelio, Gabriele Muccino, Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Paolo Genovese e Nanni Moretti. Il tutto declinato in un ventaglio di generi, dalla commedia d'autore alla biopic politica. Nella lista minima degli 'imperdibili' del 2020: HAMMAMET di Gianni Amelio è il racconto dell'esilio di Bettino Craxi interpretato da Pierfrancesco Favino (9 gennaio con 01, in occasione del ventesimo anniversario della morte del leader Psi). GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino, ovvero la storia di quattro amici, Giulio, Gemma, Paolo, Riccardo, nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi. (13 febbraio). In SI VIVE UNA VOLTA SOLA di Carlo Verdone, in sala sempre a febbraio, tutta la sua antica passione per la medicina. Una storia d'amore in SUPEREROI di Paolo Genovese, quella tra Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il regista di Perfetti sconosciuti (venduto in oltre 40 paesi e con 25 remake in lavorazione) racconta questa volta in un dramedy sentimentale, in sala nella seconda metà del 2020, gli effetti del tempo che passa sulle coppie. Gabriele Mainetti, autore di Jeeg Robot, alza il tiro con FREAKS OUT in cui mette insieme un gruppo di freak sperduto in una Roma dilaniata dalle bombe della seconda guerra mondiale. TRE PIANI di Nanni Moretti intanto ha un primato: è il primo soggetto non originale del regista tratto, come è, dal romanzo omonimo dell'israeliano Eshkol Nevo. Cosa racconta? Le tensioni sociali in un condominio abitato da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini ed Elena Lietti, già first lady nel Miracolo di Niccolò Ammaniti. E poi DIABOLIK dei Manetti Bros, forse il titolo italiano più atteso del 2020 (in primavera). Dalle prime immagini tutto sembra pronto. C'è la Jaguar E nera coupé in garage, lo sguardo di ghiaccio e un po' psicopatico (di Luca Marinelli) sotto la maschera nera d'ordinanza. Ci sono poi la fatale Eva Kant (Miriam Leone) e l'ispettore Ginko (Valerio Mastandrea). (ANSA).