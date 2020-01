Epifania a teatro tra Bolle, Lillo e De Caro

ROMA, 01 GEN - La danza di "Roberto Bolle and friends" a Milano e Lillo scatenato nella "School of rock" di Andrew Lloyd Webber, diretto da Massimo Romeo Piparo, a Imola (BO); le risate di Enzo De Caro in "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, per la regia di Leo Muscato, e quelle per "La cena dei cretini" di Francis Veber con Nicola Pistoia e Paolo Triestino, tutti a Roma; e ancora, Lino Guanciale e Gabriella Pession di nuovo insieme per ''After Miss Julie" di Patrick Marber, tra Figline Valdarno (FI) e RImini, e Veronica Pivetti con ''Viktor und Viktoria'' a Fano (PU): sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel lungo week end dell'Epifania. (ANSA).