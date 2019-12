Apre con La vita nascosta il Trieste Film Festival

TRIESTE, 30 DIC - Aprirà con l'anteprima nazionale de La vita nascosta - Hidden Life di Terrence Malick, il Trieste Film Festival (Tsff), appuntamento dedicato al cinema dell'Europa centro orientale, in programma nel capoluogo giuliano dal 17 gennaio. Diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo, il Tsff è un osservatorio privilegiato - spiegano gli organizzatori - su cinematografie e autori spesso poco noti al pubblico italiano e più in generale a quello occidentale. A inaugurare la 31/a edizione, in programma fino al 23 gennaio, il film di Malick, in concorso all'ultimo Festival di Cannes e in uscita nelle sale il 9 aprile distribuito da The Walt Disney Company Italia. La stessa sera il sindacato nazionale dei Critici cinematografici italiani premierà i migliori titoli usciti nel 2019, come Il Traditore di Marco Bellocchio. Parasite di Bong Joon-ho è invece il miglior film in assoluto fra quelli distribuiti in Italia nel 2019, secondo la commissione incaricata di segnalare i Film della Critica.(ANSA).