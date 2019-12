Su Rai1 il concerto di Capodanno dalla Fenice

VENEZIA, 30 DIC - È il grande direttore coreano Myung-Whun Chung il protagonista della 17/a edizione del Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, che Rai Cultura propone mercoledì 1° gennaio alle 12.20 in diretta su Rai1 e in replica alle 18.30 su Rai5. Sul palco, insieme all'Orchestra e al Coro della Fenice, saliranno il soprano Francesca Dotto, il tenore Francesco Demuro, il baritono Luca Salsi e il contralto Valeria Girardello. In programma una selezione di pagine dal repertorio operistico più amato: dai quartetti "Bella figlia dell'amore" da Rigoletto di Verdi e "O Mimì, tu più non torni" dalla Bohème di Puccini al passo corale "Padre augusto" da Turandot di Puccini, ma anche brani sinfonici come la Suite di Rota da 'Amarcord' di Fellini. Il concerto, aperto dal 'Sanctus' dal Requiem di Verdi, sarà anche l'occasione per aiutare la Fenice nei restauri dopo la grande acqua alta del 12 novembre, attraverso sms solidali (al 45505, solo dall'1 al 5 gennaio) e il classico canale dell'Art Bonus. (ANSA).