Box Office: Pinocchio vince, tre italiani al top

ROMA, 30 DIC - E' Pinocchio di Matteo Garrone, con il premio Oscar Roberto Benigni nei panni di uno straordinario Geppetto, a dominare il box office della settimana di Natale, con un incasso di 5.335.839. In seconda posizione il divertente nuovo capitolo di Jumanji: The next level warner che raggiunge in cinque giorni di programmazione 4.945.993. Terzo a distanza ravvicinata un altro film italiano, Il Primo Natale di Ficarra e Picone, con 4.554.611. Scende dalla prima alla quarta posizione Star wars: L'ascesa di Skywalker con un incasso di 3.301.140. In quinta posizione troviamo ancora un film italiano, ovvero La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek con 2.448.098. Tre italiani nella top five per Natale. (ANSA).