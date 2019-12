Le note del jazz per funerale Mario Guidi

FOLIGNO, 29 DIC - Il suono dei Funk Off che colora di note l'uscita della bara: con questo accompagnamento musicale si sono conclusi i funerali di Mario Guidi. Tutto il mondo del jazz italiano è arrivato a Sterpete, piccola frazione di Foligno, per dare l'ultimo saluto al manager di alcuni dei più importanti artisti jazz. Un pioniere in questo mondo, come è stato ricordato nei giorni scorsi dopo la sua prematura scomparsa. Ed i più grandi erano tutti lì, insieme al figlio Giovanni che avrebbe dovuto suonare ad Orvieto per Umbria jazz winter ma il concerto del quale è stato annullato proprio per la morte del padre. Da Enrico Rava a Stefano Bollani, da Paolo Fresu a Fabrizio Bosso, solo per citarne qualcuno, non sono quindi voluti mancare. Presenti anche per Umbria jazz l'amico Carlo Pagnotta e Giampiero Rasimelli. (ANSA).