il Piccolo Coro dell'Antoniano torna in tour in Cina

BOLOGNA, 27 DIC - Quinta tournée in Cina e otto concerti 'sold out' per il Piccolo Coro dell'Antoniano: sei al Children's Art Theatre di Shanghai, dal 31 dicembre al 2 gennaio, e due il 4 gennaio a Nanchino, al Jiangsu Center for the Performing Arts. Il tour si chiuderà a Pechino, dove per la prima volta il Coro diretto da Sabrina Simoni farà la sua comparsa sul primo canale nazionale televisivo, Cctv-1, in uno dei programmi di maggiore successo della rete, 'Everlasting Classics'. Protagoniste dei concerti sono le canzoni dello Zecchino d'Oro, in particolare della 62/a edizione, alternate a grandi classici: da pezzi intramontabili come '44 gatti' (in una versione bilingue italiano/cinese) e 'Il coccodrillo come fa' alla prima hit estiva del Piccolo Coro 'Come i pesci, gli elefanti e le tigri'. In scaletta anche un brano interpretato assieme ad alcuni bambini cinesi. Con questo viaggio salgono a 31 le trasferte internazionali del Coro, che è anche Ambasciatore Unicef e Portavoce della Solidarietà dell'Antoniano. (ANSA).