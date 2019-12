Teatro: omaggio al Flamenco con il Balletto di Napoli

NAPOLI, 23 DIC - La Spagna ed il flamenco protagoniste di "Lumbre de vida", la nuova produzione del Balletto di Napoli diretto da Mara Fusco che sarà presentata, in anteprima nazionale, venerdì 27 dicembre (ore 18, repliche il 28 e 29) alla Mostra d'Oltremare, nell'allestimento realizzato al Teatro dei Piccoli per la rassegna "La Scena Sensibile". Il "fuoco della vita", ovvero "la grande scintilla che è sintesi di amore e passione" è la suggestione da cui prende corpo un intenso spettacolo che, nelle coreografie originali di Mara Fusco, Laura Perez e Raffaella Caianiello, rende omaggio alla grande tradizione musicale e coreutica di matrice iberica."La forza della danza flamenca - sottolinea Mara Fusco - riesce a offrire un sorprendente esempio di come si possa tradurre per la scena i moti più intimi e antitetici dell'animo umano. Amore, passione e gioia fanno da contraltare a odio, gelosia e dolore e sono proprio questi sentimenti a nutrire l'azione scenica attraverso la combinazione di vari stili di danza". (ANSA).