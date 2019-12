Thomas, a gennaio esce album Imperfetto

ROMA, 23 DIC - Eliminato allo sprint finale da Sanremo Giovani (nello scontro diretto con leo Gassmann), Thomas non si perde d'animo e annuncia l'uscita del suo nuovo album, Imperfetto, prevista per il 24 gennaio (Warner Music). Il 19enne vicentino unisce il canto e il ballo e fonde insieme testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale. L'album conterrà il brano "Ne 80", presentato alle selezioni per le Nuove Proposte di Sanremo, e altri cinque brani inediti in cui Thomas partecipa come coautore, tra amore e amicizia. "Imperfetto - racconta Thomas - come il suono, come l'amore, come tutto ciò che c'è di più puro, questo album lo è.. Imperfetto". (ANSA).