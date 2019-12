Esce colonna sonora de I Medici

ROMA, 23 DIC - Archiviata in tv la terza serie della fiction Rai I Medici, esce in digitale per Sugar, in collaborazione con Lux Vide, la colonna sonora che racchiude tutte le musiche, firmata dal compositore, musicista e direttore d'orchestra Paolo Buonvino. Oltre 40 composizioni che coniugano la musica colta con le sonorità dell'elettronica attraversando rivisitazioni delle atmosfere rinascimentali. Più di tre anni di lavoro compositivo all'interno del quale Paolo Buonvino ha trasferito il suo personale senso e valore di rinascita umana e creativa. Nella tracklist anche "Renaissance", il brano nato dalla fortunata collaborazione tra il compositore e Skin per la prima stagione della serie. (ANSA).