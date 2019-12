Mannarino live al Musée d'Orsay a Parigi il 16 gennaio

ROMA, 19 DIC - Il cantautore Mannarino sarà l'ospite d'onore della celebre rassegna francese "Curieuse Nocturne" del musée d'Orsay di Parigi, primo artista italiano contemporaneo invitato ad esibirsi, sotto la Navata dell'edificio considerato uno dei musei più spettacolari del mondo. Un contesto perfetto in cui accogliere il cantautore metropolitano. "Mannarino è uno dei più grandi artisti della sua generazione - dichiara Luc Bouniol-Laffont, Direttore della programmazione culturale e dell'auditorium - La sua musica, colorata e profonda allo stesso tempo, lo identifica come erede diretto di artisti, musicisti, poeti e pittori del XIX secolo. Lo abbiamo dunque scelto come invitato d'onore al nostro carnevale per permettere al pubblico francese di scoprire la poesia della festa "all'italiana" attraverso la sua musica". La performance sarà composta da tre session in cui il musicista eseguirà alcuni dei brani più significativi del suo ricco repertorio. Un set live speciale reso unico da una cornice senza dubbio fuori dal comune, il Musee D'Orsay di Parigi, tempio e custode della bellezza, della cultura e dell'arte considerata patrimonio del mondo. L'evento "Curieuse Nocturne" quest'anno sarà dedicato al Carnaval de Paris, uno dei più antichi d'Europa la cui origine risale alla medievale Fête des Fous. (ANSA).