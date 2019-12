Musica: nuova data italiana per Kraftwerk, 23 maggio a Parma

PARMA, 18 DIC - I Kraftwerk aggiungono una nuova data italiana, il 23 maggio al teatro Regio di Parma, al tour '3-D 2020'. I pionieri della musica elettronica - già in cartellone il 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova e il 25 e 26 al Teatro degli Arcimboldi di Milano - si esibiranno dal vivo con uno show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa. Il concerto emiliano sarà un'anteprima del festival 'Parma Cittadella Musica', che si terrà dall'8 al 23 luglio. I Kraftwerk, nati nel '70 dall'unione di Ralf Hutter e Florian Schneider, con la loro visione avanguardistica hanno creato la colonna sonora per l'era digitale del 21/o secolo e nelle performance dal vivo emerge con forza la loro profonda fiducia nell'interazione tra uomo e macchina. Nel 2016 Hutter è stato insignito del Grammy alla carriera e lo scorso anno i Kraftwerk si sono aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con '3-D The Catalogue', rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band. (ANSA).