Berlino: Garrone porta "Pinocchio" per "special Gala"

BERLINO, 17 DIC - Il regista italiano Matteo Garrone presenterà alla Berlinale di quest'anno il suo nuovo film "Pinocchio", con Roberto Benigni. Lo ha comunicato il festival oggi a Berlino. Quest'anno la categoria "fuori concorso" non ci sarà, si legge sul sito della rassegna cinematografica dell'Orso, diretto da quest'anno da Carlo Chatrian. I film che non partecipano alla competizione, come quello di Garrone, saranno parte del "Berlinale Special Gala". L'edizione 2020 della Berlinale parte il 20 febbraio. (ANSA).