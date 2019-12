Tante novità per 50 anni Giffoni Film Festival

SALERNO, 16 DIC - "Oggi è un giorno speciale e sono orgogliosamente emozionato perché ci avviciniamo all'atteso 2020, che è l'anno dei cinquant'anni della nostra storia". Lo ha detto il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, al liceo Torquato Tasso di Salerno durante la presentazione del programma messo a punto per celebrare i cinquant'anni del festival del cinema per ragazzi, che quest'anno andrà in scena dal 16 al 25 luglio. "Siamo ormai nel tempo di Giffoni Opportunity - ha proseguito Gubitosi - perché è questo che vogliamo continuare a fare, offrire opportunità. Lo faremo nel 2021 quando avremo trecento giovani a lavorare e Giffoni sarà la casa dei progetti innovativi e creativi che metteremo in cantiere da qui a poco". L'organizzazione sta lavorando per allestire una delle tappe all'estero anche a Disneyland Paris, in Francia e proporrà alcune attività in collaborazione con la Fondazione Scholas Occurrentes, promossa da Papa Francesco e attiva in tutto il mondo. (ANSA).