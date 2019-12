Antonello Venditti, 5/o sold out a Roma in un anno

ROMA, 16 DIC - Ancora un sold out per Antonello Venditti a Roma. Il cantautore torna, il 20 dicembre, per la quinta volta in un anno nella Capitale e registra il nuovo tutto esaurito al Palazzo dello Sport, a testimonianza del forte legame che unisce l'artista alla sua città. In scaletta la celebrazione di un album, Sotto il segno dei Pesci, che nel 1978, anno della sua pubblicazione, ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale che culturale. Tra tematiche sociali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone (come in Sara o Giulia), brani dagli arrangiamenti moderni e rivoluzionari (come Sotto il segno dei Pesci, ancora oggi un'inesauribile fonte di ispirazione per i nuovi cantautori it-pop) e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni '70 (come Francesco, dedicata all'amico De Gregori), l'album riuscì a farsi strada nel cuore e nell'immaginario italiano. A novembre è stato pubblicato Sotto Il Segno dei Pesci - The Anniversary Tour. Il tour, oltre alla data di Roma del 20 dicembre, fa ancora tappa il 15 febbraio a Livorno, il 29 febbraio a Jesolo, l'8 marzo a Londra. (ANSA).