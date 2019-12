Nel centro storico di Genova un murales per De André

GENOVA, 16 DIC - Un murales dedicato a Fabrizio De André nel nel centro storico di Genova, ai giardini Luzzati. Sta prendendo forma in questi giorni, grazie allo street artist Umberto Cufrini, su una parete vicino a piazzetta Rostagno, sul retro di un asilo nido. Lo stile di questo artista è molto particolare, è simile a un bassorilievo ma con la tecnica dello stencil. "Il volto di De André rimarrà così testimonianza perenne ai Giardini Luzzati - Spazio Comune - spiegano i promotori dell'iniziativa - luogo di condivisione e inclusione per eccellenza. Attraverso testi, musica e parole, Faber, più di ogni altro, è riuscito con le sue canzoni a fornire uno spaccato realistico e poetico della nostra società e della precaria condizione dell'essere umano". L'opera è un omaggio a Faber che, il prossimo 18 febbraio, avrebbe compiuto 80 anni. In queste settimane Genova è capitale della street art, con i murales illuminati sui palazzi di Certosa, vicino al cantiere del nuovo ponte, alla mostra dedicata a Banksy a palazzo Ducale. (ANSA).