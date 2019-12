Max Pezzali raddoppia a San Siro

ROMA, 16 DIC - In tre settimane "San Siro canta Max", il concerto evento di MAax Pezzali allo Stadio San Siro di Milano registra il tutto esaurito e raddoppia. Dopo la data annunciata del 10 luglio, si aggiunge così quella dell'11. Durante i due live, Pezzali ripercorre insieme al pubblico i più grandi successi della sua carriera. "Per me l'idea di cantare a San Siro è inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: è come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perché troppo grande e bello - racconta Max Pezzali -. Un sogno così bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sarà sicuramente sarà memorabile". Da "Nord Sud Ovest Est" a "Come mai", passando per "Sei un mito" e "L'universo tranne noi" fino ai successi più recenti: San Siro diventerà il luogo che celebrerà oltre 25 anni di carriera del cantautore per dare vita a un grande karaoke. (ANSA).