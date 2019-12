'Piccole donne' aprirà Capri,Hollywood

NAPOLI, 15 DIC - Sarà l'anteprima di 'Piccole Donne' ('Little Women') di Greta Gerwig ad aprire la 24esima edizione di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival', il 27 dicembre: film di Natale negli Usa, con un super cast (Saorise Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Timothee Chalamet e Meryl Streep), uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio. Raccogliendo l'indicazione della presidente onoraria del Festival Lina Wertmuller , espressa nella notte dei Governors Awards nel ricevere l'Oscar alla carriera proprio dalla Gerwig (insieme a Sofia Loren, Isabella Rossellini e Jane Campion), 'Capri, Hollywood' 2019 sarà dedicato al ruolo delle donne nell'industria cinematografica e alla parità di genere, un tema al quale potrà dare il suo contributo Sofia Loren, il 30 dicembre attesa sull'isola azzurra per ritirare il Legend Award dalle mani dell' amica regista. 'Piccole Donne' è considerato dalla critica americana uno dei film lanciati verso più nomination 2020 da parte dell'Academy. ''Siamo onorati che Sony Pictures abbia scelto 'Capri, Hollywood' per la sua prima proiezione italiana'' dichiara il presidente dell'Istituto Capri nel mondo Tony Petruzzi. Affermata attrice, Greta Gerwig (' To Roma with Love', 'Jackie'), ha debuttato come regista con 'Lady Bird' (2017 ) ricevendo subito due nomination all'Oscar (miglior sceneggiatura e miglior regia), quinta donna della storia degli Academy Awards ad essere candidata per questa categoria. 'Piccole donne' è per l' American Film Institute e per la rivista Time uno dei migliori dieci film dell'anno, ed ha ricevuto due nomination ai Golden Globes. Ottavo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1868 di Louisa May Alcott, il film è prodotto da Amy Pascal, Denise Di Novi e Robin Swicord. (ANSA).