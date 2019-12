DeVito-Dwayne Johnson strana coppia da videogame

ROMA, 14 DIC - Dopo il successo di Jumanji_ Welcome to the jungle (uscito in Italia a inizio 2018) di Jake Kasdan con Dwayne Jonhson, Jack Black Kevin Hart e Karen Gillan, sequel dell'adventure comedy del 1995 con Robin Williams, non poteva mancare un nuovo capitolo, realizzato sempre da Kasdan, gli stessi protagonisti per i 'giocatori'/avatar (con le new entry di Danny DeVito, Danny Glover e Awkwafina), in Jumanji - The next level, in arrivo a Natale distribuito da Warner Bros, in diretto scontro con Star Wars - L'ascesa di Skywalker. L'idea introdotta due anni fa, è l'aver trasformato il gioco da tavola al centro di Jumanji nel 1995, in un videogame. Ne era nato un divertente incrocio di identità: la cheerleader Bethany (Madison Iseman) diventava il goffo ma brillante cartografo/paleontologo Dr. Sheldon "Shelly" Oberon (Black); i nerd brillanti e timidi Spencer (Alex Wolff) e Martha (Morgan Turner) finivano nei supereroici avatar dell'archeologo Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) e della letale e carismatica Ruby Roundhouse (Gillan). Stavolta a trasformarsi sono anche due ultrasettantenni: Eddie, brontolone nonno di Spencer che finisce a incarnare Bravestone e il tranquillo amico di Eddie, Milo (Glover), nell'avatar dello zoologo Mouse Finbar (Kevin Hart). A riportare tutti nel videogioco mezzo rotto, è la repentina decisione di Spencer, che sta attraversando un periodo complicato, di concedersi, nonostante avesse promesso di non farlo più, una nuova avventura virtuale nel corpo di Bravestone. Le carte però si rimescolano e Spencer finisce a incarnare l'avatar 'new entry' Ming (interpretata dalla rapper e performer Awkwafina, vera rivelazione del film), abile ladra affetta da allergie. Il nuovo gruppo si troverà negli scenari del videogame, tra Artico e deserto, giungla e fortezze, ad affrontare un nuovo cattivo, Jurgen (Rory McCann, già interprete de Il trono di spade), che si è appropriato del 'Gioiello' che dona fertilità alla terra di Jumanji. (ANSA).