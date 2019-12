Remo Anzovino, cofanetto con tutte le colonne sonore

ROMA, 14 DIC - Reduce dalla prima tournée americana (Washington, Chicago e New York), il pianista e compositore Remo Anzovino ha pubblicato "Art Film Music" (Sony Classical), il box set celebrativo che contiene in 5 cd le colonne sonore da lui scritte, dirette e orchestrate per la serie "La Grande Arte al Cinema" di Nexo Digital. Da "Hitler contro Picasso e gli altri" a "Frida. Viva La Vida", passando per "Van Gogh tra il grano e il cielo", "Le Ninfee di Monet" e "Gauguin a Tahiti", sono i 5 album di Anzovino, celebrati in Italia con il Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte. "Le mie colonne sonore per il cinema - dichiara Anzovino - non nascono mai insieme alle immagini. Passo molto tempo, piuttosto, a leggere la sceneggiatura e a guardare il film, quasi disinteressandomi di quale musica proporrò. Cerco, cioè, di assorbire il più possibile la storia e lo stile visivo. Solo poi, ricordando le emozioni che il racconto ha suscitato in me, e con lo schermo rigorosamente spento, compongo la musica principale. In qualche modo - conclude il compositore - questo permette anche a me di sentirmi spettatore del film e, soprattutto, dal punto di vista creativo mi rende libero e non limitato dai tempi delle scene, ottenendo così una musica non didascalica e ispirata, che possa aggiungere valore alle immagini e, insieme, una musica capace di avere un arco narrativo completamente autonomo dal film e che il pubblico godrà nell'album della colonna musicale". Questo progetto tra arte, cinema e musica, si è completato alla fine di novembre con "Frida. Viva La Vida", il docu-film dedicato a Frida Kahlo con la regia di Giovanni Troilo che dopo il debutto in Italia verrà proiettato in oltre 50 Paesi. (ANSA).