Natale: Bach per il tradizionale concerto in Duomo a Milano

MILANO, 14 DIC - Si rinnova l'appuntamento divenuto ormai tradizione nel panorama milanese in attesa del Natale: il grande concerto in Duomo offerto alla città dalla Veneranda Fabbrica e dal Comune di Milano. Il concerto si terrà il 20 dicembre alle 19.30: protagonista dell'evento, realizzato anche con il sostegno di Assolombarda, sarà laBarocca, l'ensemble specializzato in musica sei-settecentesca dell'Orchestra Verdi diretto dal Maestro Ruben Jais, affiancato dall'ensemble vocale diretto dal Maestro Jacopo Facchini e da quattro voci soliste. Il programma musicale prevede estratti dall'Oratorio di Natale per soli, coro e orchestra BWV 248 di Johann Sebastian Bach (Prima cantata: "Jauchzet, frohlocket" e Sesta cantata: "Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben"). L'ingresso al concerto in Duomo, libero fino ad esaurimento posti, sarà consentito a partire dalle 18.45.