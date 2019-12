Golino, madre senza trucco per Sciamma

ROMA, 13 DIC - Arriva in sala dal 19 dicembre con Lucky Red - dopo il Festival di Cannes dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura - 'Ritratto della giovane in fiamme' di Celine Sciamma, un film definito dalla stessa regista "femminile e femminista". Una storia delicata d'amore tra due donne nella Francia del 1770 che ha nel cast anche Valeria Golino nei panni di una contessa, madre della coprotagonista (Helene Haenel), nel ruolo, forse per la prima volta, di una donna di età avanzata. "Sì la Sciamma mi ha voluto madre e per giunta senza trucco, ma la sceneggiatura mi aveva subito conquistato", dice oggi a Roma l'attrice nell'incontro stampa tenuto insieme alla regista. Questa la storia. Una pittrice, Marianne (Noémie Merlant), riceve l'incarico di realizzare il ritratto di nozze di Héloise (Haenel), giovane donna appena uscita dal convento. La ragazza però non vuole sposarsi e quindi inizialmente rifiuta il ritratto, ma Marianne cerca di osservarla comunque per poterla dipingere a sua insaputa. Tra le due donne nasce lentamente però una storia d'amore in un film molto delicato, pieno di sguardi, mitologia e un pizzico di Sabba. (ANSA).