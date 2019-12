Musica: Mingardi presenta il vinile 'Ho visto cose che...'

BOLOGNA, 13 DIC - Andrea Mingardi presenta martedì 17 dicembre a Bologna, nello spazio eventi Gallery 16 dalle ore 19, il vinile del suo ultimo lavoro 'Ho visto cose che...': 13 brani che spaziano dal soul al jazz, dal pop al rock, dal blues alla ballad. E' inoltre in via di pubblicazione una riedizione in digitale di alcuni brani tratti dal catalogo jazz dell'artista bolognese, in cui reinterpreta live grandi pezzi di Porter, Gershwin e altri autori. Il vinile, in cui Mingardi è accompagnato dalla sua band storica, i Supercircus, sarà lanciato con il nuovo singolo 'Riaprono i locali'. La sua uscita è stata preceduta dal cd, con tre singoli proposti nell'ultimo anno: 'Ci vuole un po' di Rock'n'roll', 'La cosa più importante' e 'Anima Soul' featuring Frankie Hi-NRG, che hanno totalizzato migliaia di passaggi in radio. 'Ci vuole un po' di Rock'n'roll', in particolare, primo video e singolo del nuovo lavoro, è uscito a 12 anni dall'ultimo inedito del cantautore ed è stato interpretato anche da Mina nell'album 'Maeba'. (ANSA).