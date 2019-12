San Carlo, una Dama di Picche che conquista

NAPOLI, 12 DIC - Sette minuti di applausi e un successo pieno. Non era scontato con un titolo come 'La dama di picche' decisamente poco frequentato nei teatri italiani nonostante sia considerano un capolavoro di Pëtr Il'ič Čajkovskij , oltretutto con libretto in russo. Convince la scelta originale per la prima del teatro di San Carlo (repliche fino al 15 dicembre), ultima apertura di stagione della soprintendente Rosanna Purchia che, in conclusione di un doppio mandato positivo, ha accolto nel palco reale il successore Stephan Lissner, direttore artistico dell'Opera di Parigi (dopo i dieci anni alla Scala), insediato dal prossimo aprile ma già ieri sera sorridente protagonista di una serata riuscita. Scommessa pienamente vinta questa 'Pikovaja Dama' sopratutto per Juraj Valčuha, direttore musicale del Massimo napoletano, sul podio a dirigere l'orchestra e del coro del San Carlo, entrambi protagonisti di un ottima prova , e naturalmente tanta soddisfazione per il direttore artistico Paolo Pinamonti. (ANSA).