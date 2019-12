A Napoli 'Albino e Plautilla', i 'buffi' di L. Vinci

NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA).