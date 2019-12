Opera Roma apre in grande, applausi ai 'Vespri' di Verdi

(di Luciano Fioramonti) ROMA, 11 DIC - Il Verdi monumentale ma poco rappresentato per una apertura in grande della nuova Stagione del Teatro dell' Opera di Roma. ''Les vêpres siciliennes', dramma complesso del compositore di Busseto su libretto di Eugène Scribe e Charles Duveyrier, ha inaugurato tra gli applausi il cartellone 2019-2020. Il pubblico ha tributato una lunga ovazione al maestro Daniele Gatti, alla sua prima volta sul podio da direttore musicale del Teatro Costanzi, che ha guidato con grande efficacia l'ottima esecuzione dell' orchestra. Il pubblico ha premiato anche la prova del cast di voci. Spettatori divisi, invece, tra i buu delle logge e i consensi della platea sulla messa in scena della giovane regista argentina Valentina Carrasco. Tra gli interpreti, apprezzamenti sono andati in particolare a Roberto Frontali (Monfort), John Osborn (Henri), Roberta Mantegna (Hélène) e a Michele Pertusi (Procida). Lo spettacolo - proposto nella versione integrale in cinque atti, in francese, oltre tre ore di musica più due lunghi intervalli - mancava dal cartellone dell' Opera di Roma dal 1997 e in precedenza è stato presentato solo tre volte, nel 1940, 1956 e 1964 ma in italiano . E' il primo dramma composto da Giuseppe Verdi per l' Opèra di Parigi e ebbe la sua prima rappresentazione nel 1855 nella capitale francese. Il soggetto consentiva vaste scene di massa, quadri grandiosi e danze, elementi tipici del grand-opéra parigino. Il pubblico che ha occupato i 1400 posti del Costanzi ha apprezzato apertamente la scelta di una proposta che ha richiesto lo spiegamento di tutte le energie del Teatro dell' Opera- 300 persone sul palcoscenico, ha precisato il sovrintendente Carlo Fuortes -, dall' orchestra, al coro, all' intero corpo di ballerini protagonista della scena del Ballo delle Stagioni che per mezz' ora occupa il terzo atto. Belle le scenografie di Richard Peruzzi. Nell' allestimento per l' apertura della nuova Stagione, la regista ha tralasciato il contesto storico e geografico originario ambientando la vicenda tra blocchi di pietra per puntare sul concetto universale dell' oppressione, dell' abuso di potere che può materializzarsi ovunque. (ANSA).